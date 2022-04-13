1-й номер драфта НХЛ-2021 Оуэн Пауэр дебютировал в НХЛ в матче с «Торонто».

Защитник «Баффало Сэйбрз» Оуэн Пауэр, выбранный клубом на драфте НХЛ-2021под первым номером, дебютировал за команду в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге с «Торонто Мэйпл Лифс».

Хоккеист провёл на льду 19 минут 50 секунд, сделал один силовой приём и заблокировал бросок. Показатель полезности игрока – «+2».

Отметим, что 19-летний защитник – уроженец города Миссиссоги, входящего в состав агломерации Торонто. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Баффало».

Напомним, Пауэр подписал контракт с «Баффало» после завершения сезона NCAA. Ранее он играл за Университет Мичигана, с которым вышел в финал четырёх, но уступил в матче за выход в финал.

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