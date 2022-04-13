Зак Паризе сравнил Илью Сорокина с Мартином Бродо

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Зак Паризе оценил игру российского голкипера команды Ильи Сорокина.



«Он играет в стиле баттерфляй, но у него отличная реакция. Если честно, на тренировках он своим духом соперничества напоминает мне Марти Бродо. Бродо ни за что не хотел пропускать, даже на тренировках, будь то с первого броска или с добивания. Сорокин такой же», – цитирует Паризе официальный сайт «Айлендерс».



В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.



Российский вратарь хозяев Илья Сорокин совершил 43 сейва и установил личный рекорд по этому показателю за матч. Также вратарь был признан первой звездой матча.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

