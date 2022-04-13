Баширов: не стал бы говорить, что уход Хафизуллина в «Ак Барс» – это решённый вопрос
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос о возможном уходе защитника Динара Хафизуллина в «Ак Барс».
«Хафизуллин уходит в «Ак Барс»? Действительно у него есть такое предложение. Сказать, что он рвётся в Казань, я бы так не сказал. Он серьёзный человек и внимательно выслушал наше предложение. Абсолютный профессионал. Конечно же, мы вели с ним переговоры, и я бы не стал говорить, что его уход в «Ак Барс» решённый вопрос. Мы дали ему достаточное предложение, и решение только за ним. Конечно же, мы хотим, чтобы он остался у нас», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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