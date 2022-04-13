Никитин: чтобы стать звездой НХЛ, Капризову нужно классно сыграть ещё и в плей-офф
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Главный тренер «Локомотива», бывший главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, долгое время работавший с нападающим Кириллом Капризовым, поделился мнением о российском форварде «Миннесоты Уайлд».
«В принципе, Кирилл Капризов уже ехал в НХЛ готовым. Кирилл своей игрой подаёт пример для подрастающего поколения. Чтобы стать звездой, нужно классно сыграть ещё и в плей-офф, чего я ему и желаю. Я бы прежде всего отметил человеческие качества Кирилла, которые позволяют ему быстро адаптироваться в коллективе. Капризов – хоккеист, который может обыграть один в один, это его самое сильное игровое качество. И может прекрасно реализовать момент, который сам себе создаст», – сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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