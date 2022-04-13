Гонка бомбардиров НХЛ: Капризов уже в топ-7, Овечкин вернулся в топ-15

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1).
Форвард «дикарей» довёл свой результативный счёт в текущем сезоне до 91 (42+49) очка в 71 встрече. Это позволило ему подняться на седьмое место в списке бомбардиров сезона в НХЛ. Капризов обошёл нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелла Марнера, у которого 90 (31+59) баллов в 64 встречах чемпионата.
Другой россиянин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин в матче с «Филадельфией Флайерз» (9:2) забил гол и отдал результативную передачу. Благодаря этому нападающий «столичных» набрал 84-е и 85-е очки в текущем сезоне и поднялся на 13-е место в списке бомбардиров НХЛ.
Лидирует же канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 108 (42+66) результативных баллов в 73 матчах сезона.
- 13 апреля 2022
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