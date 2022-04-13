Александр Лукашенко подарил «Адмиралу» джерси со своим автографом
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи с российским политиком и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко подарил хоккейному клубу из Владивостока «Адмирал» джерси со своим автографом, сообщается в официальном телеграм-канале российского политика.
Отмечается, что политики обменялись подарками. Белорусскому президенту подарили картину с пейзажем Владивостока, а также полное собрание сочинений Владимира Арсеньева.
Напомним, «Адмирал» завершил сезон на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков за 49 матчей, и не попал в плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги был досрочно окончен в начале февраля.
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