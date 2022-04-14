«Как он должен догнать Гретцки?!» Одноклубник Овечкина отреагировал на критику «Флайерз»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон отреагировал на недовольство «Филадельфии Флайерз». «Лётчики» оказались разочарованы тем фактом, что «столичные» выпустили капитана команды Александра Овечкина на все две минуты одного из розыгрышей большинства в очном матче.
«Как он должен догнать Гретцки?!» — прокричал Уилсон скамейке «Филадельфии». Об этом сообщил североамериканский журналист Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на корреспондента ESPN.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:2. Овечкин забил гол и отдал результативную передачу.
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