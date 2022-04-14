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«Как он должен догнать Гретцки?!» Одноклубник Овечкина отреагировал на критику «Флайерз»

«Как он должен догнать Гретцки?!» Одноклубник Овечкина отреагировал на критику «Флайерз»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон отреагировал на недовольство «Филадельфии Флайерз». «Лётчики» оказались разочарованы тем фактом, что «столичные» выпустили капитана команды Александра Овечкина на все две минуты одного из розыгрышей большинства в очном матче.

«Как он должен догнать Гретцки?!» — прокричал Уилсон скамейке «Филадельфии». Об этом сообщил североамериканский журналист Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на корреспондента ESPN.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:2. Овечкин забил гол и отдал результативную передачу.

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