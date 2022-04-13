«Выставил Ови, который в погоне за рекордом Гретцки». «Флайерз» раскритиковали «Вашингтон»

В «Филадельфии Флайерз» оказались разочарованы тем фактом, что «Вашингтон Кэпиталз» выпустил капитана команды Александра Овечкина на все две минуты одного из розыгрышей большинства в очном матче.

«ESPN сообщил, что «Флайерз» были разочарованы тем, что «Кэпиталз» оставили Алекса Овечкина в игре на все две минуты игры в большинстве. «Вашингтон» выставил с игроками третьего и четвёртого звена парня, который гонится за рекордом Уэйна Гретцки, так что, конечно, он вышел», — говорится в сообщении в «твиттере» журналиста Стивена Уайно, ссылавшегося на корреспондента ESPN.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:2.