Шат-аут Георгиева и гол Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Каапа Какко и ещё по разу отличились Артемий Панарин и Баркли Гудроу. Российский голкипер Александр Георгиев оформил шат-аут, сделав 28 сейвов.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «-3».

Таким образом, «Рейнджерс» одержали четвёртую победу за последние пять матчей. «Филадельфия», в свою очередь, потерпела третье поражение кряду.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Филадельфия» встретится с «Баффало Сэйбрз».