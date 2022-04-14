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Шат-аут Георгиева и гол Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

Шат-аут Георгиева и гол Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Каапа Какко и ещё по разу отличились Артемий Панарин и Баркли Гудроу. Российский голкипер Александр Георгиев оформил шат-аут, сделав 28 сейвов.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «-3».
Таким образом, «Рейнджерс» одержали четвёртую победу за последние пять матчей. «Филадельфия», в свою очередь, потерпела третье поражение кряду.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Филадельфия» встретится с «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2022, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Какко (Гудроу, Миллер) – 10:20 (5x5)   0:2 Какко (Хитил) – 28:22 (5x5)   0:3 Панарин (Труба) – 31:03 (5x5)   0:4 Копп (Гудроу, Труба) – 58:07 (en)
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