Ничушкин отличился в матче с «Лос-Анджелесом». Это его 20-я шайба в сезоне

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» принимает «Лос-Анджелес Кингз». Идёт 1-й период, хозяева ведут – 3:0.

Счёт в матче был открыт уже спустя 2 минуты 54 секунды после стартового вбрасывания – отличился канадский форвард «Эвеланш» Николя Обе-Кюбель. Уже через 39 секунд удвоил преимущество хозяев российский нападающий Валерий Ничушкин, которому ассистировали Боуэн Байрэм и Арттури Лехконен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Ничушкин забросил свою юбилейную – 20-ю шайбу в нынешнем сезоне, также он отдал 22 результативные передачи (42 очка), заработав коэффициент полезности «+19». Всего в НХЛ он провёл 396 матчей, в которых совершил 164 (66+98) результативных действия при показателе полезности «+67».