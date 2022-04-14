Российская пара вратарей «Рейнджерс» Шестёркин – Георгиев установила рекорд франшизы

Российская пара вратарей «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и Александр Георгиев установили рекорд франшизы, после того, как Георгиев одержал очередную победу в старте в игре с «Филадельфией Флайерз» (4:0).
Как отмечает пресс-служба «Рейнджерс» в «Твиттере», Георгиев одержал победу в каждом из шести последних матчей в старте. Это первый случай в клубной истории, когда у «синерубашечников» сразу несколько вратарей показали победную серию из шести или более матчей в старте в одном сезоне. У Шестёркина было – 7 победных кряду матчей с 31 декабря 2021 года по 24 января 2022 года.
Всего в нынешнем сезоне Георгиев принял участие в 30 матчах, в которых отражал 89,8% бросков, пропуская в среднем 2,91 шайбы за игру. У Шестёркина – 49 матчей в этом чемпионате, у него 93,4% отражённых бросков коэффициенте надёжности 2,09.
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