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Труба: процент отражённых бросков Шестёркиным — лучший из тех, что я когда-либо видел

Труба: процент отражённых бросков Шестёркиным — лучший из тех, что я когда-либо видел
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба оценил игру российского голкипера клуба Игоря Шестёркина.

«Процент отражённых бросков Шестёркиным – лучший из тех, что я когда-либо видел. У каждой хорошей команды есть отличный вратарь, и у нас определённо есть один из них.

Обеспечили место в плей-офф? Культура, все в раздевалке, и организация в клубе на подъёме. Мы готовы к плей-офф. Пришло время игрокам сделать шаг вперёд, сыграть в хоккей и доставить много шума», — сказал Труба в эфире клубного телевидения.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний голкипер провёл 48 матчей, в которых отразил 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,07. «Рейнджерс» занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции.

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