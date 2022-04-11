Труба: процент отражённых бросков Шестёркиным — лучший из тех, что я когда-либо видел

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба оценил игру российского голкипера клуба Игоря Шестёркина.



«Процент отражённых бросков Шестёркиным – лучший из тех, что я когда-либо видел. У каждой хорошей команды есть отличный вратарь, и у нас определённо есть один из них.



Обеспечили место в плей-офф? Культура, все в раздевалке, и организация в клубе на подъёме. Мы готовы к плей-офф. Пришло время игрокам сделать шаг вперёд, сыграть в хоккей и доставить много шума», — сказал Труба в эфире клубного телевидения.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний голкипер провёл 48 матчей, в которых отразил 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,07. «Рейнджерс» занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции.