Гретцки – о Мэттьюсе: то, что делает Остон, похоже на молодого Овечкина

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки высказался о сравнениях 24-летнего звёздного форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в преддверии очной встречи команд.

«Мэттьюс действительно кажется особенным. То, что он делает на льду, очень похоже на то, что проворачивал Овечкин, когда был моложе, так что я думаю, что они во многом похожи. Они оба выдающиеся бомбардиры.

Обновлённый Мэттьюсом рекорд «Торонто» по голам за сезон? Его потолку нет предела, верно? Потому что он действительно хорош – у него есть сила, скорость и прекрасное завершение. Он действительно особенный игрок.

Что у них общего с Овечкиным в плане бросков? Быстрота принятия решения, сила броска и точность», — приводит слова Гретцки пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Овечкина 85 (46+39) очков в 71 матче при коэффициенте полезности «+8». У Мэттьюса – 99 (58+41) результативных действий в 68 встречах с показателем полезности «+14».