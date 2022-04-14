Юрий Карандин поделился мнением о судействе в серии СКА – ЦСКА

Судья международной категории Юрий Карандин дал совет судьям на седьмой полуфинальный матч серии Кубка Гагарина СКА – ЦСКА.



«Арбитров не должно трясти, они должны отнестись к этой игре как к празднику. Это если говорить о психологии, но ещё есть чисто хоккейные моменты и рекомендации.



В таких матчах очень важны первые 10-12 минут, когда арбитры обозначают уровень судейства, образно говоря, ставят планку на определенную высоту. В дальнейшем остаётся просто следовать этому курсу, который будет абсолютно понятен игрокам. СКА и ЦСКА – команды мастеровитые, а классные игроки сразу чувствуют, что им разрешается и что наказывается.



Хвалю судейство в этой серии? Мне нравится, что судьи не стали героями серии, всё внимание – игрокам. Это правильный курс и это судейское искусство.



Другое дело, что во всём нужен баланс. Выписать командам по одному удалению, а всё остальное время присутствовать – это тоже крайность. Если идёт мелкий фол, то нужно с ним правильно работать, а не отдавать все на откуп игрокам. Одно-два словесных предупреждения – а потом штраф.

Пожелаю арбитрам сегодня найти эту тонкую грань в работе и этот профессиональный стиль. Для хоккейного зрелища это очень важно», – цитирует Карандина Russia-Hockey.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».