Юрий Карандин поделился мнением о судействе в серии СКА – ЦСКА

Судья международной категории Юрий Карандин дал совет судьям на седьмой полуфинальный матч серии Кубка Гагарина СКА – ЦСКА.
«Арбитров не должно трясти, они должны отнестись к этой игре как к празднику. Это если говорить о психологии, но ещё есть чисто хоккейные моменты и рекомендации.
В таких матчах очень важны первые 10-12 минут, когда арбитры обозначают уровень судейства, образно говоря, ставят планку на определенную высоту. В дальнейшем остаётся просто следовать этому курсу, который будет абсолютно понятен игрокам. СКА и ЦСКА – команды мастеровитые, а классные игроки сразу чувствуют, что им разрешается и что наказывается.
Хвалю судейство в этой серии? Мне нравится, что судьи не стали героями серии, всё внимание – игрокам. Это правильный курс и это судейское искусство.
Другое дело, что во всём нужен баланс. Выписать командам по одному удалению, а всё остальное время присутствовать – это тоже крайность. Если идёт мелкий фол, то нужно с ним правильно работать, а не отдавать все на откуп игрокам. Одно-два словесных предупреждения – а потом штраф.
Пожелаю арбитрам сегодня найти эту тонкую грань в работе и этот профессиональный стиль. Для хоккейного зрелища это очень важно», – цитирует Карандина Russia-Hockey.
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