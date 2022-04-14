Уткин – об отказе финских врачей лечить российского игрока: они нарушают Клятву Гиппократа

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал ситуацию с финскими врачами, которые отказались делать операцию молодому российскому хоккеисту.



«Финские врачи, отказывающиеся оперировать нашего хоккеиста потому, что решили отныне не принимать пациентов из России, нарушают или поддерживают не что-то сиюминутно важное. Они нарушают Клятву Гиппократа. И, в общем, от этого перестают быть врачами», – написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 13 апреля, стало известно, что финские врачи отказались оперировать российского хоккеиста «Толпара». По словам генерального директора «Салавата Юлаева», им позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают.



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