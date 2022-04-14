Тренер ЦСКА Якубов появился с гематомой под глазом на скамейке клуба в матче со СКА

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит седьмой матч финала Западной конференции Кубка Гагарина — 2022 между СКА и московским ЦСКА. На 14-й минуте первого периода счёт ничейный — 0:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Тренер ЦСКА Равиль Якубов появился на скамейке с гематомой. Напомним, в шестой встрече финала Западной конференции со СКА (3:1) тренеру разбили бровь. На лице представителя тренерского штаба московских армейцев была кровь.

Источник: телеканал KHL Prime.

Напомним, победитель седьмого матча между СКА и ЦСКА встретится в финале Кубка Гагарина — 2022 с магнитогорским «Металлургом», который в полуфинальной серии переиграл челябинский «Трактор» (4-1).