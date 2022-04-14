Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд: то, что СКА утащил серию с ЦСКА в седьмой матч, — это плюс для Питера

Вайсфельд: то, что СКА утащил серию с ЦСКА в седьмой матч, — это плюс для Питера
Комментарии

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд оценил итоги серии между СКА и ЦСКА (3-4).

«После пятого матча я говорил, что проблема ЦСКА в том, что лидеры не показывают своей лучшей игры. В шестом и седьмом матчах слово взяли именно они. В шестом матче дубль оформил Григоренко, сегодня дублем отметился Плотников. Не зря Сергей Фёдоров сказал в интервью, что в каждом матче у нас новые герои.

СКА провёл хорошую серию. То, что команда утащила её в седьмой матч, — это плюс для Питера. ЦСКА всухую выиграл две первых серии у сильных соперников, так что СКА тоже может записать себе этот сезон в актив. Федотов сегодня сыграл хорошо, без ошибок. Правда, неразрешимых задач соперник перед ним в седьмом матче не ставил», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

ЦСКА уже пять лет непобедим на Западе КХЛ! В отпуск СКА отправил дубль экс-игрока Питера ЦСКА уже пять лет непобедим на Западе КХЛ! В отпуск СКА отправил дубль экс-игрока Питера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022