Вайсфельд: то, что СКА утащил серию с ЦСКА в седьмой матч, — это плюс для Питера

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд оценил итоги серии между СКА и ЦСКА (3-4).
«После пятого матча я говорил, что проблема ЦСКА в том, что лидеры не показывают своей лучшей игры. В шестом и седьмом матчах слово взяли именно они. В шестом матче дубль оформил Григоренко, сегодня дублем отметился Плотников. Не зря Сергей Фёдоров сказал в интервью, что в каждом матче у нас новые герои.
СКА провёл хорошую серию. То, что команда утащила её в седьмой матч, — это плюс для Питера. ЦСКА всухую выиграл две первых серии у сильных соперников, так что СКА тоже может записать себе этот сезон в актив. Федотов сегодня сыграл хорошо, без ошибок. Правда, неразрешимых задач соперник перед ним в седьмом матче не ставил», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 14 апреля 2022
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