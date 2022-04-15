Тарасенко оформил дубль в матче «Баффало», добравшись до отметки в 30 голов за сезон

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт 2-й период, гости ведут – 3:2.

В середине 2-го периода отличиться удалось 30-летнему российскому форварду «Блюз» Владимиру Тарасенко, которому ассистировал соотечественник Павел Бучневич, а также нападающий Роберт Томас. Уже спустя пять минут Тарасенко оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Это уже четвёртое результативное действие Тарасенко в этой игре. Ранее он оформил ассистентский дубль, поучаствовав в голах Дэвида Перрона и Брэндона Саада.

Всего в нынешнем сезоне Владимир принял участие в 67 матчах, в которых набрал 69 (30+39) очков при коэффициенте полезности «+6».