Любушкин забросил первую шайбу в нынешнем сезоне. Это его 2-й гол за 203 матча в НХЛ

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 4:1.

В середине встречи отличиться удалось 28-летнему российскому защитнику «Торонто» Илье Любушкину, ему ассистировали Морган Райлли и Джон Таварес. Его шайба была заброшена в формате 4 на 4, счёт стал 3:1 в пользу хозяев. Отметим, что поразил он ворота соотечественника — Ильи Самсонова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.



Примечательно, что это первый гол в нынешнем сезоне для Любушкина, на это ему потребовалось 69 игр, в которых он отдал 10 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ он забросил свою вторую шайбу за 202 матча.