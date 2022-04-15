Вратаря «Вашингтона» Самсонова сменили после 4 пропущенных шайб в игре с «Торонто»
Поделиться
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 6:2.
В середине 2-го периода на скамейку запасных отправился российский вратарь «столичных» Илья Самсонов, пропустивший четыре шайбы в результате 20 бросков. Его ворота поразили Майкл Бантинг, Вильям Нюландер (дубль) и соотечественник Илья Любушкин, забросивший первую шайбу в сезоне и вторую за 202 матча в НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне 25-летний Самсонов проводит свой 35-й матч, в среднем он пропускает 2,93 шайбы за матч, отражая 89,9% бросков. Его однолетний контракт на общую сумму $ 2 млн истекает ближайшим летом.
Комментарии
- 15 апреля 2022
-
04:51
-
04:42
-
04:31
-
04:19
-
03:49
-
03:46
-
03:37
-
03:28
-
03:09
- 14 апреля 2022
-
23:30
-
23:15
-
23:11
-
22:58
-
22:50
-
22:47
-
22:31
-
22:30
-
22:26
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:15
-
22:12
-
22:09
-
22:06
-
22:03
-
21:57
-
21:51
-
21:50
-
21:48
-
21:43
-
21:38
-
21:26
-
21:23
-
20:36
Партнерский контент