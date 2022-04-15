Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратаря «Вашингтона» Самсонова сменили после 4 пропущенных шайб в игре с «Торонто»

Вратаря «Вашингтона» Самсонова сменили после 4 пропущенных шайб в игре с «Торонто»
Комментарии

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 6:2.

В середине 2-го периода на скамейку запасных отправился российский вратарь «столичных» Илья Самсонов, пропустивший четыре шайбы в результате 20 бросков. Его ворота поразили Майкл Бантинг, Вильям Нюландер (дубль) и соотечественник Илья Любушкин, забросивший первую шайбу в сезоне и вторую за 202 матча в НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне 25-летний Самсонов проводит свой 35-й матч, в среднем он пропускает 2,93 шайбы за матч, отражая 89,9% бросков. Его однолетний контракт на общую сумму $ 2 млн истекает ближайшим летом.

Новость по теме
Любушкин забросил первую шайбу в нынешнем сезоне. Это его 2-й гол за 203 матча в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022