Александр Овечкин повторил результат Бретта Халла по проведённым матчам в НХЛ
Поделиться
Матч с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:7) стал для российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина 1269-м в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
Таким образом 36-летний форвард вышел на 80-е место в лиге по этому показателю, повторив результат Бретта Халла (1269). Следующей целью для Овечкина являются результаты Роба Блэйка и Райана Смита, которые сыграли по 1270 матчей и на данный момент делят между собой 78-е место по этому показателю.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 72 матчах, в которых забросил 46 шайб и сделал 39 результативные передачи при показателе полезности «+7» и 18 минутах штрафного времени. В среднем за матч россиянин проводит на льду 20 минут 48 секунд.
Комментарии
- 15 апреля 2022
-
07:48
-
07:33
-
07:20
-
07:00
-
06:59
-
06:49
-
06:43
-
06:39
-
06:39
-
06:38
-
06:15
-
06:06
-
06:01
-
05:50
-
05:43
-
05:31
-
05:03
-
04:55
-
04:51
-
04:42
-
04:31
-
04:19
-
03:49
-
03:46
-
03:37
-
03:28
-
03:09
- 14 апреля 2022
-
23:30
-
23:15
-
23:11
-
22:58
-
22:50
-
22:47
-
22:31
-
22:30
Партнерский контент