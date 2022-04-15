А. Юдин: СКА – самый стабильный клуб КХЛ, с 2015 года – всегда в финале конференции

Заслуженный мастер спорта, экс-защитник СКА, тренер Александр Юдин считает, что питерский клуб ничуть не уступил ЦСКА в серии финала Запада.
«Ещё в начале серии, когда москвичи выиграли в Санкт-Петербурге и получили преимущество своей площадки я сказал, что это только начало и шансы команд на выход в финал Кубка Гагарина примерно равны. Молодая питерская команда дважды сравнивала счёт в серии, а после пятой игры вышла вперёд. Мне вообще импонирует команда Романа Ротенберга. Добиться баланса опыта и молодости нелегко, но тренерам СКА это удалось.
Посмотрите, как работает клубная вертикаль! СКА — единственный клуб, который был представлен во всех лигах в полуфиналах — КХЛ, ВХЛ и МХЛ. И пусть двум командам не удалось выйти в финал — ничего страшного. СКА на равных бился с крепким по составу ЦСКА. К слову, СКА является самым стабильным клубом в КХЛ, играет либо в финале Кубка Гагарина, либо в финале Западной конференции с 2015 года.
У СКА, на мой взгляд, хорошая перспектива. В следующем сезоне эта команда будет главным претендентом на Кубок Гагарина», — сказал Юдин «Чемпионату».
- 15 апреля 2022
-
12:20
-
12:20
-
12:05
-
12:00
-
11:57
-
11:45
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:26
-
11:18
-
11:15
-
11:01
-
11:00
-
10:48
-
10:42
-
10:33
-
10:21
-
09:46
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:29
-
08:21
-
08:13
-
08:02
-
07:48
-
07:33
-
07:20
-
07:00
-
06:59
-
06:49
-
06:43
-
06:39