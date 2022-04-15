А. Юдин: СКА – самый стабильный клуб КХЛ, с 2015 года – всегда в финале конференции

Заслуженный мастер спорта, экс-защитник СКА, тренер Александр Юдин считает, что питерский клуб ничуть не уступил ЦСКА в серии финала Запада.



«Ещё в начале серии, когда москвичи выиграли в Санкт-Петербурге и получили преимущество своей площадки я сказал, что это только начало и шансы команд на выход в финал Кубка Гагарина примерно равны. Молодая питерская команда дважды сравнивала счёт в серии, а после пятой игры вышла вперёд. Мне вообще импонирует команда Романа Ротенберга. Добиться баланса опыта и молодости нелегко, но тренерам СКА это удалось.



Посмотрите, как работает клубная вертикаль! СКА — единственный клуб, который был представлен во всех лигах в полуфиналах — КХЛ, ВХЛ и МХЛ. И пусть двум командам не удалось выйти в финал — ничего страшного. СКА на равных бился с крепким по составу ЦСКА. К слову, СКА является самым стабильным клубом в КХЛ, играет либо в финале Кубка Гагарина, либо в финале Западной конференции с 2015 года.



У СКА, на мой взгляд, хорошая перспектива. В следующем сезоне эта команда будет главным претендентом на Кубок Гагарина», — сказал Юдин «Чемпионату».