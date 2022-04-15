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Савин: отсутствие фарма в системе «Трактора» не обсуждается и никогда не рассматривалось

Савин: отсутствие фарма в системе «Трактора» не обсуждается и никогда не рассматривалось
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о фарм-клубе челябинцев.

«Отсутствие фарм-клуба в системе «Трактора» не обсуждается, не рассматривается и не рассматривалось никогда. Партнёрство с любыми другими клубами ВХЛ по договорам о сотрудничестве не рассматривается. Где будет базироваться наш фарм – обсуждается.

Подводя итоги выступления «Челмета», считаю, что они сработали хорошо. Главная цель, которая ставится перед фармом, это максимальная подготовка для скорейшей адаптации игроков в главной команде. У нас состоялся ряд привлечений игроков со стороны фарма, так что тренерский штаб команды со своей задачей справился», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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