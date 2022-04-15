Геннадий Орлов: своей деятельностью в СКА Роман Ротенберг доказал, что он — тренер

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов подвёл итоги сезона для СКА, а также для главного тренера клуба Романа Ротенберга.
«Сезон для СКА оцениваю положительно. Своей деятельностью Роман Ротенберг доказал, что он — тренер. Команда же не провалилась, всё было правильно выстроено. Хотя в седьмом матче Кузьменко вышел в четвёртом звене… Был какой-то замысел, но, видимо, не получилось. Чуть-чуть не хватило для победы. После такого поражения же не скажешь, что команда беспечно отнеслась. Была равная борьба. СКА на Западе по итогам сезона — вторая команда. Всё это даёт возможность думать о будущем сезоне, спокойно готовиться. Сейчас ребятам надо отдохнуть.
Болельщик остался доволен. Да, после седьмого матча расстроились, но то, как играли в сезоне — это достойно. Со «Спартаком» была принципиальная игра, всё вырывали с мясом. Всё было правильно до седьмого матча с ЦСКА. Москвичи оказались сильнее», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 15 апреля 2022
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