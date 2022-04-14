Овечкин ответил на вопрос о покорении рекорда Гретцки и Босси

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос про покорение рекорда Уэйна Гретцки и Майка Босси, которве провели наибольшее количество сезонов (9) с 50+ голами.

«Это будет довольно крутой номер, снова довольно крутая компания, если получится повторить. Я просто стараюсь делать всё, что в моих силах, и если у меня получится забросить 50 шайб, это будет здорово. Если нет, то у нас всегда есть следующий сезон», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин провёл 71 матч и набрал 85 очков. На его счету 46 заброшенных шайб и 39 результативных передач. До конца регулярного чемпионата «Вашингтон» проведёт ещё девять игр.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».