Четыре легионера расторгли контракты с минским «Динамо» по соглашению сторон

Ряд игроков покинул состав минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
Этими хоккеистами стали словацкие вратарь Патрик Рыбар и форвард Либор Гудачек, чешский нападающий Якуб Крейчик и шведский игрок атаки Мальте Стрёмвалль.
Отмечается, что контракты расторгнуты по соглашению сторон.
В сезоне-2021/2022 вратарь Патрик Рыбар провёл 24 встречи, в которых одержал 10 побед, в среднем за матч отражая 90,4% бросков. В плей-офф он сыграл два матча.
Нападающий Мальте Стрёмвалль провёл 38 встреч, набрав 32 (19+13) очка при показателе полезности «-4». В плей-офф он сыграл четыре матча, забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «+1». По итогам сезона он был признан болельщиками лучшим нападающим и MVP сезона в составе «Динамо».
Защитник Якуб Крейчик всего сыграл 30 матчей и отдал семь голевых пасов, показатель полезности — «+1».
Форвард Либор Гудачек присоединился к команде в ходе сезона. В его активе шесть матчей и 4 (2+2) очка.
- 15 апреля 2022
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