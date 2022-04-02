Министр спорта Беларуси прокомментировал возможность вступления в КХЛ второго клуба страны

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук поставил под сомнение участие второго белорусского клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).



«Есть ли вероятность того, что белорусских клубов прибавится в КХЛ? Тут ответ на вопрос лежит в нескольких плоскостях. У нас сегодня в КХЛ играет минское «Динамо». Если проанализировать последние 10-15 лет, что мы выступаем, какие достижения в хоккее у нас есть? Вышли в первый раунд плей-офф — и всё. Сборная три последних олимпийских цикла не отбирается на Олимпиаду. Проект не даёт нам результата, которого мы ожидаем в течение этих лет. Возникает вопрос — нужен ли там второй клуб? Конкуренция станет больше, спортсменов? Или нужно внутренний чемпионат популяризировать и там хоккей развивать?



Сегодня мы имеем 44 ледовые арены, я уже об этом сказал. Каждый регион представлен своей командой, внутренний чемпионат становится всё сильнее с каждым годом. В европейских кубках наши клубы — минская «Юность», «Гомель». И они выступали в финалах. Уровень, может быть, и ниже, но надо ли сегодня это? А вопрос заработной платы?» — цитирует Ковальчука ТАСС.