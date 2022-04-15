Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Робинсона отреагировал на завершение карьеры его клиентом

Агент Робинсона отреагировал на завершение карьеры его клиентом
Комментарии

Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы защитника Мэта Робинсона в КХЛ, прокомментировал решение его клиента завершить карьеру.

«Для меня решение Мэта Робинсона не стало неожиданностью, он об этом думал в течение сезона. Это осознанный шаг. Мэт планирует вернуться на родину, в Калгари. Я думаю, что он уже не будет играть в профессиональный хоккей. Скорее всего, так», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее 35-летний Робинсон объявил о завершении карьеры. В КХЛ защитник, выступая за рижское «Динамо», «Динамо» из Москвы, ЦСКА и СКА, всего сыграл 551 матч, в котором набрал 228 (75+153) очков. В 2019 году Робинсон выиграл Кубок Гагарина.

Новость по теме
Обладатель Кубка Гагарина Мэт Робинсон объявил о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022