Агент Робинсона отреагировал на завершение карьеры его клиентом

Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы защитника Мэта Робинсона в КХЛ, прокомментировал решение его клиента завершить карьеру.



«Для меня решение Мэта Робинсона не стало неожиданностью, он об этом думал в течение сезона. Это осознанный шаг. Мэт планирует вернуться на родину, в Калгари. Я думаю, что он уже не будет играть в профессиональный хоккей. Скорее всего, так», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее 35-летний Робинсон объявил о завершении карьеры. В КХЛ защитник, выступая за рижское «Динамо», «Динамо» из Москвы, ЦСКА и СКА, всего сыграл 551 матч, в котором набрал 228 (75+153) очков. В 2019 году Робинсон выиграл Кубок Гагарина.