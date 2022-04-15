Агент Робинсона отреагировал на завершение карьеры его клиентом
Поделиться
Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы защитника Мэта Робинсона в КХЛ, прокомментировал решение его клиента завершить карьеру.
«Для меня решение Мэта Робинсона не стало неожиданностью, он об этом думал в течение сезона. Это осознанный шаг. Мэт планирует вернуться на родину, в Калгари. Я думаю, что он уже не будет играть в профессиональный хоккей. Скорее всего, так», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, ранее 35-летний Робинсон объявил о завершении карьеры. В КХЛ защитник, выступая за рижское «Динамо», «Динамо» из Москвы, ЦСКА и СКА, всего сыграл 551 матч, в котором набрал 228 (75+153) очков. В 2019 году Робинсон выиграл Кубок Гагарина.
Комментарии
- 15 апреля 2022
-
18:35
-
18:11
-
17:46
-
17:40
-
17:13
-
16:58
-
16:21
-
16:07
-
15:31
-
15:20
-
14:48
-
14:20
-
13:50
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:20
-
12:05
-
12:00
-
11:57
-
11:45
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:26
-
11:18
-
11:15
-
11:01
-
11:00
-
10:48
-
10:42
-
10:33
-
10:21
Партнерский контент