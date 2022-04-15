Обладатель Кубка Гагарина Мэт Робинсон объявил о завершении карьеры

Защитник СКА Мэт Робинсон принял решение завершить карьеру, сообщается в официальном телеграм-канале санкт-петербургской команды.
35-летний канадец объявил о своём решении после вылета СКА из розыгрыша Кубка Гагарина.
«После 13 сезонов на профессиональном уровне и 17 лет за границей настало время повесить коньки на гвоздь и начать новую главу. Не мог представить, что любимая игра станет делом всей жизни. Я искренне благодарен всем, кто поддерживал меня все эти годы: родителям, брату, друзьям и больше всего — жене. Без вас этого всего не было бы. Непросто играть в хоккей, будучи так далеко от дома, и вы всегда были со мной и поддерживали меня, несмотря ни на что.
Хочу поблагодарить всех тренеров, которые помогали формировать мою игру на протяжении этих лет. Больше всего я буду скучать по партнёрам и особенному и классному сообществу легионеров, это нечто совершенно особенное в европейском хоккее. Спасибо России и КХЛ за то, что приняли мою игру и позволили поднять её на уровень, который многие даже не смогли представить. Наконец после восьми команд, пяти стран и двух Олимпиад хотел бы поблагодарить болельщиков. Нет более трепетного момента, чем играть перед полными трибунами, и ваша поддержка на протяжении долгих лет была невероятна.
Я буду всегда благодарен хоккею, который сделал из меня того человека, которым я являюсь сейчас. Это были лучшие годы моей жизни. Сейчас пришло время создавать новые воспоминания вместе с семьёй и друзьями», — говорится в сообщении.
В КХЛ Робинсон, выступая за рижское «Динамо», «Динамо» из Москвы, ЦСКА и СКА, всего сыграл 551 матч, в котором набрал 228 (75+153) очков. В 2019 году Робинсон выиграл Кубок Гагарина.
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