Олег Знарок в понедельник прибудет в Казань на финальные переговоры с «Ак Барсом»

Как стало известно «Чемпионату», в понедельник, 18 апреля, Олег Знарок прилетит в Казань, где пройдут финальные переговоры специалиста с руководством «Ак Барса», после чего может быть подписано соглашение на один сезон. Принципиальная договорённость о контракте и сотрудничестве между 59-летним тренером и казанским клубом уже достигнута.

Ранее появилась информация о том, что Олег Знарок станет новым главным тренером казанского «Ак Барса».



В тренерский штаб в качестве помощников также войдут Юрий Бабенко и Александр Бойков, ранее работавшие в «Витязе». Контракты рассчитаны на один сезон.

Последним клубом, в котором работал Знарок, был московский «Спартак» (2019-2021). Бабенко работал главным тренером «Витязя» с 2021 года.