В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали гости со счётом 3:0.
Российский голкипер гостей Илья Сорокин побил личный рекорд по сейвам за матч. В этом противостоянии он отразил 44 броска, что теперь является для него рекордом.
Также Сорокин признан первой звездой матча. Вторым стал Кори Прайс, у которого 17 сейвов. Третье место у Ноа Добсона, на счету которого одна заброшенная шайба.
Все шайбы были забиты в третьем периоде. На 45-й минуте отличился Зак Паризе, которому ассистировали Мэтью Барзал и Киффер Беллоуз. Через полторы минуты преимущество «Айлендерс» увеличил Ноа Добсон. Передачу сделал Брок Нельсон. В концовке третьего периода Нельсон поразил пустые ворота. Ему ассистировали Андерс Ли и Кайл Палмьери.
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