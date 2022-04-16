Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Сорокин побил личный рекорд по сейвам за матч

Илья Сорокин побил личный рекорд по сейвам за матч
Комментарии

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали гости со счётом 3:0.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин побил личный рекорд по сейвам за матч. В этом противостоянии он отразил 44 броска, что теперь является для него рекордом.

Также Сорокин признан первой звездой матча. Вторым стал Кори Прайс, у которого 17 сейвов. Третье место у Ноа Добсона, на счету которого одна заброшенная шайба.

Все шайбы были забиты в третьем периоде. На 45-й минуте отличился Зак Паризе, которому ассистировали Мэтью Барзал и Киффер Беллоуз. Через полторы минуты преимущество «Айлендерс» увеличил Ноа Добсон. Передачу сделал Брок Нельсон. В концовке третьего периода Нельсон поразил пустые ворота. Ему ассистировали Андерс Ли и Кайл Палмьери.

Новость по теме
Илья Сорокин — первая звезда матча «Монреаль» — «Айлендерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022