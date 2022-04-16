Гонка бомбардиров НХЛ: Юбердо вышел на чистое второе место, приблизившись к Макдэвиду

Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо забросил две шайбы и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (6:1).



28-летний форвард заработал 108 (30+78) очков за 74 проведённые встречи в текущем сезоне и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров НХЛ. Первую строчку по-прежнему занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, в активе которого 110 (42+68) баллов за 74 матча в сезоне. Замыкает тройку его одноклубник — Леон Драйзайтль с 105 (54+51) очками.



Наивысшую позицию среди россиян занимает Кирилл Капризов. Он располагается на седьмой строчку в гонке бомбардиров, после 72 встреч заработав 91 (42+49) балл. Артемий Панарин находится на 11-м месте (89 очков), а Александр Овечкин — на 15-м (85).