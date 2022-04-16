Козун: в КХЛ иностранцы как бы сами по себе. Любушкин же старался для зарубежных игроков

Нападающий Брэндон Козун, выступавший в сезоне-2014/2015 в «Торонто Мэйпл Лифс», поделился мнением о российском защитнике «кленовых листьев» Илье Любушкине. Канадец провёл два сезона с россиянином в «Локомотиве».



«В КХЛ стиль отношений заметно отличается от того, что существует в НХЛ. Там иностранные игроки практически всегда как бы сами по себе, отдельно от русских парней. Любушкин же был одним из тех, кто старался изо всех сил сделать так, чтобы зарубежные хоккеисты чувствовали себя в России как можно более комфортно.



Даже при том, что он не так хорошо говорил на английском и наше общение вследствие этого не могло быть идеальным, он всё равно оставался тем парнем, который с удовольствием составлял тебе компанию на ужин и старался пообщаться. И это не так часто происходит в России, ведь местные ребята могут бояться языкового барьера и сами закрываются. Илья же таким не был. Он всегда был готов поставить себя в неудобное положение, чтобы иметь возможность как-то коммуницировать с тобой, узнавать тебя», — приводит слова Козуна The Athletic.