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Артемий Панарин набрал 90-е очко в текущем сезоне НХЛ

Артемий Панарин набрал 90-е очко в текущем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются местный «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз». К концу первого периода хозяева выигрывают — 1:0.

На 14-й минуте «рейнджеры» смогли открыть счёт. Мика Зибанеджад реализовал численное большинство «пять на три». Результативную передачу на шведского нападающего отдал российский форвард Артемий Панарин. Для него этот пас стал 68-м в текущем сезоне. Таким образом, российский нападающий «Рейнджерс» добрался до отметки в 90 (22+68) результативных баллов в нынешней регулярке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что матч с «Детройтом» — 71-й для Панарина в сезоне.

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