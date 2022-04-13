Вратарь «Каролины» обыграл Панарина в центре площадки. Видео

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролиной Харрикейнз» произошёл примечательный инцидент.

В одном из моментов встречи хоккеист «Рейнджерс» получил удаление, а «Каролина» — право разыграть лишнего, заменив вратаря Фредерика Андерсена на шестого полевого игрока. Датский голкипер поехал на смену, и в этот момент нападающий «ураганов» Мартин Нечас, владеющий шайбой, «подсунул» её Андерсену. Вратарь не растерялся и, продолжив движение, обыграл российского нападающего «рейнджеров» Артемия Панарина. Добравшись до красной линии, Андерсен с разворота отдал точную передачу назад и заменился.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.