Артемий Панарин повторил достижение Уэйна Гретцки и Яромира Ягра

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во второй раз в заокеанской карьере добрался до отметки в 90 результативных баллов.

Как отмечает NYR Stats & Info в «Твиттере», по этому показателю российский форвард смог повторить клубные достижения Уэйна Гретцки, Яромира Ягра и Рода Жильбера, на чьём счету также по два сезона с 90+ очками. Больше в истории «Рейнджерс» только у Жана Рателя и Марка Мессье — по три.

Отметим, что в сезоне-2019/2020 Панарин набрал 95 очков в регулярном чемпионате.

Напомним, в эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются местный «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз». После первого периода хозяева выигрывают — 1:0.



На 14-й минуте «рейнджеры» смогли открыть счёт. Мика Зибанеджад реализовал численное большинство «пять на три». Результативную передачу на шведского нападающего отдал российский форвард Артемий Панарин. Для него этот пас стал 68-м в текущем сезоне. Таким образом, российский нападающий «Рейнджерс» добрался до отметки в 90 (22+68) результативных баллов в нынешней регулярке.