Шайба Свечникова не помогла «Каролине» уйти от поражения в матче с «Колорадо»

В Колорадо (США) на стадионе «Болл-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4, таким образом они продлили победную серию до восьми матчей.

В составе «Колорадо» по две шайбы забросили Джей Ти Комфер и Натан Маккиннон, по разу отличились Микко Рантанен, Алекс Ньюхук и Бен Майерс.

У гостей двумя шайбами отметился Джордан Стаал, по голу забили Себастьян Ахо и российский нападающий Андрей Свечников, для которого эта шайба стала 30-й в сезоне.

Напомним, «Колорадо» набрал 116 очков и возглавляет таблицу Западной конференции. «Каролина» имеет в своём активе 104 очка и занимает 3-е место в Восточной конференции.