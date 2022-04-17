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Шайба Свечникова не помогла «Каролине» уйти от поражения в матче с «Колорадо»

Шайба Свечникова не помогла «Каролине» уйти от поражения в матче с «Колорадо»
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В Колорадо (США) на стадионе «Болл-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4, таким образом они продлили победную серию до восьми матчей.

В составе «Колорадо» по две шайбы забросили Джей Ти Комфер и Натан Маккиннон, по разу отличились Микко Рантанен, Алекс Ньюхук и Бен Майерс.

У гостей двумя шайбами отметился Джордан Стаал, по голу забили Себастьян Ахо и российский нападающий Андрей Свечников, для которого эта шайба стала 30-й в сезоне.

Напомним, «Колорадо» набрал 116 очков и возглавляет таблицу Западной конференции. «Каролина» имеет в своём активе 104 очка и занимает 3-е место в Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Комфер (Ньюхук, Бураковски) – 06:58 (5x4)   2:0 Маккиннон (Ничушкин, Рантанен) – 10:48 (5x5)   3:0 Комфер (Бураковски, Тэйвз) – 21:56 (5x4)   4:0 Майерс (О'Коннор, Мэнсон) – 22:21 (5x5)   4:1 Стаал (Шей, Песке) – 23:02 (5x5)   4:2 Стаал (Славин, Нидеррайтер) – 28:44 (5x5)   5:2 Ньюхук (Обе-Кюбель) – 31:17 (5x5)   5:3 Ахо (Мартинук, Джарвис) – 33:33 (5x5)   6:3 Рантанен (Ничушкин) – 44:08 (5x5)   6:4 Свечников (Терявяйнен, Деанджело) – 46:28 (5x4)   7:4 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 51:43 (5x5)
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