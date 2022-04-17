Арбитр, не засчитавший гол Тютина на Олимпиаде в Сочи, завершил 23-летнюю карьеру в НХЛ
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Судья Брэд Майер завершил 23-летнюю карьеру. Минувшей ночью он провёл последний матч в Национальной хоккейной лиге, сообщает официальный сайт НХЛ.
Последним матчем 54-летнего арбитра стала встреча «Калгари Флэймз» — «Аризона Койотс» (9:1).
Майер работал в НХЛ с сезона-1999/2000 и обслужил более 1500 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф.
Также он работал на международных турнирах, в том числе на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Он обслуживал матч России и США и при счёте 2:2 не засчитал гол Фёдора Тютина в матче, определявшим положение команд в группе. Тогда ворота американцев были немного сдвинуты, из-за чего арбитр отменил гол.
По итогам того матча россияне уступили в серии послематчевых буллитов (2:3).
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