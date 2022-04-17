Никита Кучеров рассказал, благодаря чему «Тампа» может преодолеть неудачную серию

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о неудачной серии команды. За последние восемь матчей «молнии» потерпели пять поражений.

«Каждая команда проходит через это, так было и у нас. Мы должны придерживаться того, что, по нашему мнению, работает, и должны продолжать упорно трудиться.



Последние 20 минут матча с «Виннипегом»? Надеюсь, мы будем так же играть в плей-офф. Это ключевой момент: играть так, чтобы все были на одной волне. Когда мы это делаем, вот что происходит», — приводит слова Кучерова The Athletic.

Напомним, в ночь с 16 на 17 апреля в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Виннипег Джетс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 7:4.