Стэмкос: многие забывают, что Кучеров мало играл в последние пару лет. Дело в уверенности

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подвёл итоги встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (7:4), а также поделился мнением о российском одноклубнике Никите Кучерове.
«В последней трети матча мы чувствовали себя как прежде. Это был тот хоккей, в который мы привыкли играть. Действовали уверенно и спокойно, принимали правильные решения и убедительно оборонялись.
Кучеров? Дело в уверенности. Многие забывают, что Никита мало играл в последние пару лет. Он возвращается после довольно серьёзных травм. Это требует времени. Когда он получает шайбу, делает первые три шага, собирает вокруг себя соперников, освобождая партнёрам пространство, понимаешь, что он в своей лучшей форме. Он чувствует себя намного лучше физически, а также более уверенным, когда шайба оказывается у него. И это очень хорошо для нас», — приводит слова Стэмкоса The Athletic.
- 17 апреля 2022
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