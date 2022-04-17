Хедман: когда Кучеров показывает свой хоккей, он является лучшим игроком в НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (7:4) поделился мнением о российском одноклубнике Никите Кучерове.
«Когда Никита показывает свой хоккей, он является лучшим игроком в лиге, в чём нет никаких сомнений. Он может и забрасывать, и находить партнёров в любой части площадки при помощи своих самонаводящихся передач. Тот пас, что он исполнил на Ника Пола сегодня, мало кто может повторить», — цитирует Хедмана The Athletic.
Напомним, в ночь с 16 на 17 апреля в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Виннипег Джетс». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 7:4. Кучеров набрал 4 (2+2) очка.
- 17 апреля 2022
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