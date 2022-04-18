Стало известно, по какой причине Мэттьюс пропускает матч с «Айлендерс»

В эти минуты «Торонто Мэйпл Лифс» на стадионе «Скоттиабанк-Арена» в Торонто (Канада) принимает «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей. На 15-й минуте отличился Энтони Бовиллье с передачи Кайла Пальмери.
Примечательно, что эту встречу пропускает один из ключевых игроков канадской команды и лучший снайпер лиги Остон Мэттьюс. У 24-летнего американца выявлена незначительная травма. Тренерский штаб решил поберечь форварда.
21 июля 2016 года Мэттьюс подписал 3-летний контракт новичка с «Торонто". Американец дебютировал в НХЛ 12 октября 2016 года в матче против «Оттавы Сенаторз», в котором забил 4 шайбы и стал первым в истории НХЛ игроком, оформившим «покер» в своей первой игре. В текущем сезоне американский нападающий провёл 70 матчей, в которых набрал 102 (58+44) очка.
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