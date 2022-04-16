Остон Мэттьюс рассказал, что его впечатляет в Александре Овечкине
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал, что его впечатляет в форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«Честно говоря, его результативность кажется автоматически высокой. Каждый сезон он в топе. Он знает, как забивать, и его бросок, вероятно, лучший в хоккее. Он способен оставаться на своей точке, и ты знаешь, что будет дальше, — но не можешь помешать этому. То, что он в силах делать это год за годом, — это впечатляет и является доказательством его способностей», — приводит слова Мэттьюса TSN.
Напомним, в текущем сезоне американский форвард лидирует в гонке снайперов НХЛ. 24-летний Мэттьюс забил 58 голов в 69 матчах. На счету 36-летнего Овечкина 46 шайб после 72 встреч.
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