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Фастовский ответил на вопрос о будущем Мартемьянова в «Сибири»

Фастовский ответил на вопрос о будущем Мартемьянова в «Сибири»
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал ситуацию с контрактом главного тренера Андрея Мартемьянова. Год назад специалист подписал соглашение по схеме «1+1».

«Автоматически контракт продлевается 30 апреля. Формально это будет решать попечительский совет, который, как мы ожидаем, состоится на следующей неделе», – передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ был досрочно завершён в феврале, а участники плей-офф определялись по проценту набранных очков. По итогам сезона «Сибирь» вышла в плей-офф, но в первом раунде уступила «Салавату Юлаеву» (1-4).

В финале нынешнего Кубка Гагарина сыграют магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА.

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