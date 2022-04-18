Плющев — о вратарях в финале КХЛ: Федотов помоложе Кошечкина, но у Васи есть великий опыт

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от игры вратарей в финале Кубка Гагарина.



«В финальной серии хочется видеть хороший и зрелищный хоккей, грамотный, мощный. Не только силовой, но и достаточно хорошо комбинационный, с решением задач в неравных составах, так как большинство немного хромает у тех и у других. Обе команды будут играть на результат, им нужна только победа.



Небольшой тренерский опыт Сергея Фёдорова? Опыт есть опыт, никуда ты от этого не денешься. Первый финал – это нервы, психология, игроки на своей теме. В некоторых экстремальных ситуациях надо будет принимать неординарные решения. У Ильи Воробьёва здесь преимущество, но у ЦСКА состав помощнее, поопытнее. Может всё качнуться и в одну сторону, и в другую. Вратари? И у тех и у других достаточно стабильная вратарская линия. Единственное, Федотов помоложе, может выглядеть более выносливым. Но у Васи есть великий опыт, хотя отыграть семь матчей на одном уровне, если серия затянется, будет сложно, всё-таки это серьёзная нагрузка», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.