«Амур» сообщил о подписании новых контрактов с двумя хоккеистами

Хабаровский «Амур» в официальном телеграм-канале сообщил о заключении новых контрактов с нападающим Артуром Гиздатуллиным и защитником Александром Гопиенко.



Отмечается, что соглашения рассчитаны до конца сезона-2022/2023 и носят двусторонний характер.



Гиздатуллин в сезоне-2021/2022 провёл за «Амур» 12 матчей, отличился двумя результативными передачами. Также 24-летний форвард сыграл 27 матчей за клуб-партнёр – красноярский «Сокол», отметившись 13 (6+7) баллами.



Гопиенко большую часть прошлого сезона находился в расположении «Сокола». За красноярскую команду 21-летний защитник сыграл 27 матчей, набрав 4 (2+2) очка при показателе полезности «+7».



Следующий сезон для игроков станет седьмым в системе хабаровского «Амура».