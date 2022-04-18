Звягин — о Хартли: учитель от бога, сильный лидер. Я каждый день учился чему-то новому

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин поделился мнением о бывшем наставнике омского клуба Бобе Хартли.



«Мы в тренерском штабе заранее знали об этом решении Боба. Команде он сообщил на одном из собраний перед игрой в серии с «Ак Барсом». Получилось очень эмоционально, и на тот матч ребята вышли заряженными, с дополнительной мотивацией и желанием играть за своего тренера. После окончания сезона прощание получилось коротким.



Мы были не готовы к тому, что вылетим из плей-офф, рассчитывали, что пройдём «Металлург» в седьмом матче. Во время перелёта из Магнитогорска Хартли подошёл пообщаться с каждым хоккеистом и работником клуба. Эти четыре года работы с Хартли – огромный опыт для меня, я каждый день учился чему-то новому, и не только в хоккейном, но и в человеческом плане.



Во многих вещах он был примером для меня. Хартли – учитель от природы, от бога, сильный лидер. Он был моим прямым начальником, но у нас сложились очень тёплые отношения, и я уверен, что мы останемся друзьями на всю жизнь.



Как я и сам Хартли относились к критике в его адрес? Может быть, до него что-то и доходило. Он понимает, что это часть бизнеса, и не придавал таким вещам большого значения. Иногда вызывают недоумение некоторые комментарии: как можно говорить что-то о человеке, с которым ты ни разу не встречался? Мне непонятно, для чего это нужно.



Я не говорю, что Хартли – идеальный человек. Никто не безгрешен. Я очень хорошо знаю Боба, мы проводили целые дни вместе. За четыре сезона он не приезжал в ледовый дворец только три-четыре дня. Поэтому комментарии от людей, которые не внутри команды и не знают Хартли, вызывают недоумение», — цитирует Звягина «РБ Спорт».