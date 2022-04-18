ЦСКА обыгрывает «Металлург» после двух периодов первого матча финала плей-офф КХЛ

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между местным «Металлургом» и московским ЦСКА. По окончании второго периода счёт в матче — 2:1 в пользу гостей.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Счёт во встрече на 24-й минуте открыл форвард ЦСКА Сергей Андронов, ему ассистировали Артём Сергеев и Клас Дальбек. На 27-й минуте удвоил преимущество армейцев Никита Нестеров с передачи Владислава Каменева и Константина Окулова. На 32-й минуте в большинстве одну шайбу отыграл форвард «Магнитки» Максим Карпов, голевой пас на счету Джоша Карри и Брендана Лайпсика.

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