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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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16:45 Мск
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ЦСКА обыгрывает «Металлург» после двух периодов первого матча финала плей-офф КХЛ

ЦСКА обыгрывает «Металлург» после двух периодов первого матча финала плей-офф КХЛ
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В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между местным «Металлургом» и московским ЦСКА. По окончании второго периода счёт в матче — 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт во встрече на 24-й минуте открыл форвард ЦСКА Сергей Андронов, ему ассистировали Артём Сергеев и Клас Дальбек. На 27-й минуте удвоил преимущество армейцев Никита Нестеров с передачи Владислава Каменева и Константина Окулова. На 32-й минуте в большинстве одну шайбу отыграл форвард «Магнитки» Максим Карпов, голевой пас на счету Джоша Карри и Брендана Лайпсика.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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