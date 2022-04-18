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Гендиректор московского «Динамо» Тюркин покидает свой пост по обоюдному согласию сторон

Гендиректор московского «Динамо» Тюркин покидает свой пост по обоюдному согласию сторон
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Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин покидает свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

«Сегодня, 18 апреля, состоялось очередное заседание Совета директоров ХК «Динамо» Москва в очной форме.

Генеральный директор клуба Михаил Тюркин выступил с докладом о проделанной работе в прошедшем сезоне. Наставник бело-голубых Алексей Кудашов предоставил стратегию формирования команд на сезон-2022/2023.

В ближайшее время клуб начнёт работу согласно новой концепции развития, которая затронет всю вертикаль — академию, команды МХЛ, ВХЛ и КХЛ. В связи с этим принято решение о смене ряда руководящих позиций. По обоюдному согласию сторон генеральный директор ХК «Динамо» Москва Михаил Тюркин оставляет свой пост.

Совет директоров поблагодарил Михаила Леонидовича и менеджмент клуба за работу в сезоне-2021/2022 и вклад в развитие динамовского хоккея», — говорится в заявлении клуба.

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