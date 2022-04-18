Гендиректор московского «Динамо» Тюркин покидает свой пост по обоюдному согласию сторон

Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин покидает свой пост, сообщает официальный сайт клуба.



«Сегодня, 18 апреля, состоялось очередное заседание Совета директоров ХК «Динамо» Москва в очной форме.



Генеральный директор клуба Михаил Тюркин выступил с докладом о проделанной работе в прошедшем сезоне. Наставник бело-голубых Алексей Кудашов предоставил стратегию формирования команд на сезон-2022/2023.



В ближайшее время клуб начнёт работу согласно новой концепции развития, которая затронет всю вертикаль — академию, команды МХЛ, ВХЛ и КХЛ. В связи с этим принято решение о смене ряда руководящих позиций. По обоюдному согласию сторон генеральный директор ХК «Динамо» Москва Михаил Тюркин оставляет свой пост.



Совет директоров поблагодарил Михаила Леонидовича и менеджмент клуба за работу в сезоне-2021/2022 и вклад в развитие динамовского хоккея», — говорится в заявлении клуба.