Быков прокомментировал победу ЦСКА в первом матче финальной серии с «Металлургом»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал игру между «Металлургом» и ЦСКА (1:3) в первом матче финала Кубка Гагарина — 2022.
«В первом матче серии была очень плотная игра! Нужно отметить, что обе команды хорошо изучили друг друга. Победа на поле соперника придаст армейцам уверенности. Теперь преимущество переходит к ЦСКА — это плюсик! Хотя домашняя площадка даёт не такое уж и большое преимущество. Ребята научились держать удар и без эмоций работать как на выезде, так и дома.
О заявке на Кубок Гагарина пока рано говорить. В плей-офф, тем более в финале, — всё возможно. «Металлург» — команда с опытными игроками и тренерским штабом. Очень интересная серия! Будет очень плотная и упорная борьба!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 18 апреля 2022
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